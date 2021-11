Unbekannte beschädigen geparktes Auto in Gersthofen

Die Halterin parkt tagsüber ihren Wagen an der Bauernstraße. Als sie wieder losfahren will, erlebt sie eine böse Überraschung.

Ein geparktes Auto ist von Unbekannten am Samstag in Gersthofen beschädigt worden. Der Wagen stand tagsüber an der Bauernstraße.

In diesem Zeitraum hatten der oder die Täter die Scheibenwischerstange verbogen und die Motorhaube zerkratzt. Der Besitzerin ist dadurch ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. (thia)