Unbekannte stehlen in Gersthofen kistenweise Leergut

In der Nacht von Sonntag auf Montag klettern zwei Männer in den Abstellraum einer Gaststätte. Im City Center wird dann ein Teil der Beute zu Geld gemacht.

Auf Leergut haben es zwei Männer in Gersthofen abgesehen gehabt. Die beiden bislang Unbekannten kletterten in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen unversperrten Abstellraum einer Gaststätte an der Bahnhofstraße.

Vor Ort entwendeten sie dann mehrere leere Kisten im Wert von rund 65 Euro. Vermutlich dieselben Männer tauchen dann laut Polizei am Montag gegen 07.30 Uhr in einem Supermarkt im City Center auf. Dort lösten sie das Pfand eines Teils ihrer Beute ein und kassierten rund 15 Euro. (thia)