Unbekannte treten in Gersthofen Autospiegel ab

Sie waren mit einem E-Scooter unterwegs und hatten nichts Gutes im Sinn. Zwei Männer werden nach dem Vorfall in Gersthofen von der Polizei gesucht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten nach Angaben der Polizei durch einen Zeugen in der Feldstraße in Gersthofen zwei männliche Personen beobachtet werden, die mit einem E-Scooter durch die Straße fuhren und dabei gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos traten. Der Spiegel wurde dadurch beschädigt. Die beiden Männer flüchteten anschließend unerkannt mit dem E-Scooter. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)