Unbekannte zerkratzen Autos in Gersthofen und Langweid

Ein Auto auf dem Hery-Parkplatz und ein Fahrzeug in der Zugspitzstraße werden zerkratzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei Autos sind am Wochenende von Unbekannten zerkratzt worden. Die Taten passierten in Gersthofen und in Langweid.

Ein 53-Jähriger hatte laut Polizei sein Auto am Samstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Hery-Parkplatz abgestellt. Während des Einkaufs zerkratzte ihm jemand mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der zweite Fall ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag in Langweid. Hier wurde in der Zugspitzstraße die linke Seite der Heckstoßstange zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise an die Inspektion in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)