Unbekannter beschädigt Reifen in Gersthofen

Ein bislang unbekannter Täter sorgt für platte Reifen an mehreren Kleintransporter in Gersthofen.

Blechschrauben drehte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag in die Reifen von drei Kleintransportern in Gersthofen. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge auf dem Gelände einer Firma in der Röntgenstraße. Beschädigt wurden jeweils die hinteren rechten Reifen. Nach der Aktion waren die Reifen platt. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 450 Euro. (kinp)