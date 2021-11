Unbekannter beschädigt in Gersthofen Verkehrsschild und Baum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es zu zwei Beschädigungen an der Chiemgauer Straße. Die Polizei vermutet, dass es sich um den gleichen Täter handle.

Auf ein Verkehrsschild und einen Baum hat es ein Unbekannter am Wochenende in Gersthofen abgesehen gehabt. Die Tat passierte laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Der Täter riss an der Chiemgauer Straße ein Verkehrsschild aus der Verankerung und warf es auf den Boden. Unweit dieser Stelle entdeckte die Polizei bei der Aufnahme des Schadens auch noch einen umgeknickten Baum. Es wird davon ausgegangen, dass hier der gleiche Täter am Werk war. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)