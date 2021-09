Unbekannter fährt in Gersthofen gegen eine Hausmauer

Eine Hausmauer in Gersthofen wird am Samstag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Unfallfahrer am Samstag in Gersthofen. Der Unbekannte war laut Polizei im Zeitraum zwischen 11.30 und 15 Uhr gegen eine Hausmauer gekracht.

2500 Euro Schaden verursachte der Unfallfahrer in Gersthofen

Passiert ist der Unfall in der Schillerstsraße. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)