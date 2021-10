Gersthofen

Unbekannter klaut Schuhe aus Gersthofer Büro

In der Nacht auf Freitag ist in ein Büro in Gersthofen eingebrochen worden. Der Täter klaute laut Polizei Schuhe, deren Wert weitaus niedriger ist als der Einbruchschaden.

Schuhe im Wert von etwa 70 Euro hat ein Unbekannter laut Polizei aus einem Büro in Gersthofen gestohlen. Doch der Schaden, den der Unbekannte durch den Einbruch verursachte, ist deutlich höher. Wie die Polizei mitteilt, soll der Einbruch in der Nacht auf Freitag in einem Bürogebäude in der Gersthofer Röntgenstraße stattgefunden haben. Dabei soll der Täter ein Fenster aufgehebelt und zwei Türen aufgebrochen haben. Sachschaden: mehr als 6000 Euro, teilt die Polizei. Außer den Schuhen soll der Unbekannte allerdings nichts mitgenommen haben. (kinp)

