Gersthofen

09:55 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern in Gersthofen

Schon wieder hat ein Unbekannter Radmuttern an einem Auto gelockert

Ein Fahrzeug steht einige Zeit in der Gluckstraße in Gersthofen. Ein Unbekannter macht sich am vorderen linken Rad zu schaffen.

Schon wieder hat ein Unbekannter Radmuttern an einem Auto gelockert. Dieses Mal stand das Fahrzeug in Gersthofen in der Gluckstraße. Die Halterin hatte ihren Wagen laut Polizei zwischen Samstag und Dienstag geparkt. In diesem Zeitraum lockerte der Täter am vorderen linken Rad sämtliche Radmuttern. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

