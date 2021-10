Unbekannter schießt in Gersthofen mit Luftgewehr auf Katze

Zwei Tage vermissten Besitzer ihre Katze in Gersthofen. Als sie sie wiederfanden, erlebten sie eine böse Überraschung.

Bereits am Donnerstagnachmittag konnte im Bereich der Flotowstraße in Gersthofen eine verletzte Katze aufgefunden werden. Die besorgten Besitzer hatten das Tier schon zwei Tage lang vermisst und nun in der Nachbarschaft gefunden. Es war an der Schulter verletzt. Bei einer Untersuchung in einer Tierklinik konnte letztlich festgestellt werden, dass auf das Tier geschossen worden war.

Offenbar hatte nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Täter mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen und dieses im Schulterbereich getroffen. Dort konnte ein zersplittertes Geschoss festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Schützen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)