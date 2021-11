Unfälle beim Abbiegen in Gersthofen

Zu zwei ähnlichen Unfällen beim Abbiegen ist es am Montag in Gersthofen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag gegen 10 Uhr in der Gersthofer Bürgermeister-Langhans-Straße gekommen. Laut Polizei wollte ein 48-Jähriger mit seinem Auto aus südlicher Richtung nach links in die Bauernstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein vorfahrtsberechtigtes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es gegen 16 Uhr in der Ziegeleistraße. Dort wollte laut Polizei ein 26-Jähriger nach links abbiegen. Auch er übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Der Sachschaden in diesem Fall: Rund 6000 Euro, schätzt die Polizei. Der Wagen des jungen Mannes musste abgeschleppt werden. (kinp)