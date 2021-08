Unfall auf Parkplatz: Verursacher fährt davon

Einen Wagen angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert hat eine unbekannte Person in Gersthofen.

Zu einem Fall von Unfallflucht kam es am Freitagvormittag, 6. August, an einem Parkplatz in der Büchelstraße in Gersthofen. Eine unbekannte Person stieß mit seinem Wagen gegen einen Ford und beschädigte diesen hinten links. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Der Verursacher machte sich nach dem Anstoß davon. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/3231810 zu melden. (jah)

