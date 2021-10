Unfall beim Abbiegen in Gersthofen

Eine 55-Jährige will in Gersthofen nach links abbiegen. Doch sie übersieht laut Polizei ein anderes Auto.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Mittwoch in Gersthofen gekommen. Laut Polizei wollte eine 55-Jährige gegen 10.30 Uhr von der Rotkreuzstraße nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines 28-Jährigen und es kam zum Unfall, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden an beiden Autos schätzten die Beamten auf rund 3500 Euro. (kinp)