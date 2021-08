Unfall beim Ausparken an der Gersthofer Gerfriedswelle

Beim Ausparken kommt es auf dem Parkplatz des Gersthofer Freibads zu einem Unfall.

Beim Ausparken krachte es am Samstag zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Parkplatz an der Gerfriedswelle in Gersthofen. In diesem Zeitraum, stieß laut Polizei ein Unbekannter beim Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel und gegen die Heckstoßstange eines geparkten Autos. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 4000 Euro. Die Polizei ermittelt. (kinp)