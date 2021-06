Unfallflucht beim City-Center in Gersthofen

Beim Ein- oder Ausparken bleibt in Gersthofen ein Unbekannter an dem Auto einer 43-jährigen Frau hängen. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Auf dem City-Center-Parkplatz in Gersthofen ist ein Auto von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Das Auto einer 43-jährigen Frau stand laut Polizei am Montag zwischen 12 und 13.35 Uhr auf dem City-Center-Parkplatz an der Bahnhofstraße. In dieser Zeit verursachte ein Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparken an ihrem Fahrzeug hinten links einen Streifschaden. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 3000 Euro. (thia)