Vermeintliche Panne führt zu schwerem Unfall auf der B17

Ein 20-Jähriger fährt auf der B17 in Richtung Donauwörth und bemerkt auf Höhe Gersthofen, dass sein Auto immer langsamer wird. Dies hat fatale Folgen.

Eine vermeintliche Panne hat auf der B17 zu einem schweren Auffahrunfall geführt. Ein 20-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 9.40 Uhr mitten auf der Abbiegespur zur A8 mit seinem Toyota liegen geblieben.

Der junge Mann war in Richtung Donauwörth unterwegs, als er laut Polizei bemerkte, dass sein Auto nicht mehr beschleunigte und immer langsamer wurde. Zu guter Letzt blieb das Fahrzeug einfach auf der Fahrbahn stehen. Noch bevor der Fahrer aus seinem Toyota aussteigen konnte, um das Warndreieck aufzustellen, fuhr ihm ein 51-Jähriger in einem Kleintransporter ungebremst ins linke Heck. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Der Transporterfahrer hatte das liegen gebliebene Auto beim Fahrstreifenwechsel übersehen. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei der 20-Jährige zur weiteren Untersuchung in die Uniklinikum eingeliefert werden musste. Noch vor Ort konnte der Grund für die vermeintliche Panne des Toyotas ermittelt werden: Der Tank war leer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro. (thia)