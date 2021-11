Vier Fahrzeuge in Unfall auf der B17 bei Gersthofen verwickelt - zwei Verletzte

Auf der Einfädelspur von der A8 auf die B17 kommt es am späten Samstagnachmittag zu einen schweren Unfall.

Einen schweren Auffahrunfall hat es am späten Samstagnachmittag an der Anschlussstelle der A8 auf die B17 bei Gersthofen gegeben. Vier Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei auf der B17 in Fahrtrichtung in den Unfall verwickelt gewesen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Durch den Einsatz der Rettungskräfte und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu einem längeren Rückstau. Der Verkehr stand bis zum Ortsteil Stettenhofen auf der B2. Am frühen Abend floss der Verkehr wieder. Erst vor wenigen Monaten hatte da Bauamt die sogenannte Verflechtungsspur verlängert, um das Einfädeln zu erleichtern. (thia)