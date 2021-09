Von Schlagern bis zum Seemannslied: Gersthofer Senioren singen gemeinsam

Plus In der Begegnungsstätte Gersthofen treffen sich Senioren aus der Umgebung zum gemeinsamen Singen im Freien. Das hat auch einen ernsthaften Hintergrund.

Alte Lieder aus ihrer Jugend. Zum ersten Mal trafen sich Senioren in der neuen Gersthofer Begegnungsstätte zum gemeinsamen singen. Die Idee dazu war bereits vor längerer Zeit entstanden. Sie wurde aber von der Corona-Pandemie ausgebremst. Dieses Angebot soll neben dem Gesang auch eine weitere wichtige Funktion erfüllen.