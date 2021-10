Gersthofen

Wann muss das Wasser in Gersthofen nicht mehr gechlort werden?

Plus Die Arbeiten am Gersthofer Trinkwassernetz schreiten weiter voran. Ist ein Termin fürs Ende der Chlorung in Sicht? Im Stadtrat gibt es Neuigkeiten zu dem Thema.

Von Gerald Lindner

Genau zwei Jahre riecht das Wasser beim Duschen oder Zähneputzen in Gersthofen nach Chlor. Seitdem arbeitet die Stadt an Verbesserungen im Trinkwassernetz, um diese Chlorung wieder beenden zu können. Sie startete im Oktober 2019, nachdem coliforme Keime festgestellt worden waren. Vor allem die Hausanschlüsse sind dabei immer noch ein Thema. Denn nicht alle haben moderne Ventile, die ein Zurücklaufen des Wassers aus dem Haus- in das öffentliche Leitungsnetz verhindern. Dafür gab Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel bei der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause eine Neuigkeit bekannt.

