Gersthofen

17:30 Uhr

Warum Gersthofen schon wieder eine neue Drehleiter hat

In Gersthofen ist die neue Drehleiter gesegnet worden. Die Feuerwehr hofft nun, dass sie länger hält als die alte. Die musste ersetzt werden, weil sie defekt war.

Plus In Gersthofen wurde das neue Fahrzeug eingeweiht. Dabei hatte man für die Feuerwehr erst 2019 eine Drehleiter angeschafft. Warum diese ersetzt werden musste.

Von Laura Gastl

Erst 2019 war es, da verabschiedete sich die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen von ihrer alten Drehleiter und übergab diese in gut gepflegtem Zustand an die Kameraden aus Zusmarshausen. In Gersthofen hatte man nach 25 Jahren aufgerüstet und eine neue, höhere Drehleiter angeschafft – die nun, zwei Jahre später, schon wieder ersetzt werden musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen