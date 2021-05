Gersthofen

14.05.2021

Warum am Gymnasium in Gersthofen noch nicht gebaut wird

So sieht es derzeit am Bauplatz für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen aus: Ein nicht-aufgebauter Kran auf einem fast leeren Festplatz.

Plus Die Arbeiten am Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen sollten längst laufen. Noch passiert nicht viel. Warum das 73-Millionen-Euro-Projekt sich verzögert.

Von Marco Keitel

Beim teuersten Bauvorhaben in der Geschichte des Landkreises Augsburg läuft es nicht nach Plan. Wo eigentlich seit einem Monat gearbeitet werden soll, ist am Montagmittag nicht viel Bewegung. Der Gersthofer Festplatz ist mit einem Bauzaun abgesperrt, einige Container stehen bereit, ein orangefarbener Kran liegt unaufgebaut da, in einer Ecke steht ein Lastwagen. Ein großes Plakat weist auf den geplanten Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums hin. Darauf heißt es, dass ab dem 1. März 2021 gebaut werde. Im Februar hat das Landratsamt gegenüber unserer Redaktion April als Termin für den geplanten Baubeginn genannt. Woran liegt es, dass die Maschinen im Mai immer noch stillstehen?

Themen folgen