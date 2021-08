Gersthofen

vor 54 Min.

Was eine Gersthoferin als alleinerziehende Mutter in den 60er- Jahren erlebte

Plus Sie stammt aus einer Familie, in der es viele Zwillinge gab. Auch Hildegard Springer gehörte dazu. Was sie als alleinerziehende Mutter nach dem Krieg erlebte.

Von Diana Zapf-Deniz

Kürzlich feierte Hildegard Springer aus Gersthofen ihren 81. Geburtstag. Sie hatte eine Zwillingsschwester und stammt aus einer Familie in der Mehrlingsgeburten nicht selten waren. So gebar sie selbst unter anderem ein Mädchen-Duo. Sie blickt zurück auf ein Leben voller Höhen und Tiefen. Wie es ihr gelang, als unverheiratete Mutter mehrere Kinder großzuziehen und wer ihr dabei geholfen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen