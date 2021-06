Gersthofen

Was weiß Wikipedia? Als Gersthofen allen Bürgern 100 Mark schenkte

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Von Marco Keitel

Wer 1999 in Gersthofen gelebt hat und auch dort gemeldet war, hatte Glück. Auf einen Schlag war er um 100 Mark reicher, wie Wikipedia weiß. Einfach so. Der Hintergrund: Die Stadt hatte erfolgreich gewirtschaftet. Wikipedia schreibt: „Die Stadt zahlte jedem Einwohner 100 Mark aus, da sie im Jahr davor einen Überschuss von fünf Millionen Mark erwirtschaftet hatte und davon zwei Millionen an die Bürger zurückgab. Das Landratsamt hatte die ungewöhnliche Aktion rechtlich geprüft und als gerade noch akzeptabel bezeichnet.“

