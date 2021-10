Weißer Sattelzug touchiert VW auf der B17 und fährt weiter

Ein Lkw-Fahrer zieht bei Gersthofen plötzlich auf die rechte Spur und übersieht ein Auto neben ihm. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, biegt der Sattelzug zur A8 ab.

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Montag auf der B17 ein neben ihm fahrendes Auto touchiert. Der Wagen schleuderte dadurch quer über alle Spuren und kam erst auf der linken Fahrbahn zum Stehen.

Der 35-jährige Autofahrer war laut Polizei in seinem grauen VW gegen 13 Uhr auf der B17 in nördliche Richtung unterwegs und befand sich bereits auf der Einfädelspur zur A8. Gleichzeitig fuhr ein weißer Sattelzug links neben ihm auf dem mittleren Fahrstreifen. Plötzlich zog der weiße Sattelzug nach rechts und touchierte mit der Front der Sattelzugmaschine die linke Fahrzeugseite des VW. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der weiße Sattelzug fuhr anschließend auf die A8 in Fahrtrichtung München, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Die Autobahnpolizei Gersthofen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1910. (thia)