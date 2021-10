Gersthofen

vor 48 Min.

Widerspenstiger Zapfhahn: So lief der Festauftakt in Gersthofen

Der Zweite Bürgermeister Reinhold Dempf bekam beim Bieranstich für das Herbstfest in Gersthofen Hilfe von seinen "Assistenten" Reinhard und Thomas Kempter.

Plus Zum zweiten Mal muss heuer die Gersthofer Kirchweih wegen Corona ausfallen, doch dafür gibt's Ersatz. Das Fest begann im Stadtpark mit einem amüsanten Bieranstich.

Einen kaputten Hammer und einen zerbrochenen Bierkrug später war es am Freitag soweit: Das erste Bier beim Gersthofer Herbstfest floss aus dem Fass. Der zweite Bürgermeister Reinhold Dempf bekam beim Fassanstich nach mehreren Schlägen Schützenhilfe von Thomas und Reinhard Kempter. Bei den Versuchen, das Bier zum Fließen zu bringen, bekam so mancher im Umfeld Spritzer ab. Es war ein amüsanter Beginn des Festes, mit einem "Prosit der Gemütlichkeit" von der Trachtenkapelle Hirblingen und einem "O'zapft is" ging es fröhlich weiter.

