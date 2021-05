Gersthofen

vor 16 Min.

Wiederholte Sachbeschädigungen in der Egerländer Straße

Wiederholt ist es in der Zeit zwischen Ende März und Anfang Mai in der Egerländer Straße in Gersthofen zu Sachbeschädigungen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter durchtrennt in Gersthofen an einem Anhänger das Kabel. Es ist nicht der einzige Fall in diesem Bereich.

Wiederholt ist es in der Zeit zwischen Ende März und Anfang Mai in der Egerländer Straße in Gersthofen zu Sachbeschädigungen gekommen. Im aktuellen Fall wurde durch einen bislang unbekannten Täter unberechtigt ein Grundstück betreten und das Kabel eines abgestellten Anhängers durchtrennt. Der Anhänger war laut Polizei im Hof eines Wohnhauses abgestellt, der Zugang ist durch ein Tor versperrt. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen zu melden. (thia)

Themen folgen