Gersthofen

Wiesentheater: Eine Freude für Kinder im Stadtpark Gersthofen

Plus Das Wiesentheater in der Stadthalle Gersthofen zeigte in den letzten Tagen insgesamt fünf Kindertheaterstücke. So hat es den Familien gefallen.

Von Bianca Dimarsico

Viel Freude bei den teilweise noch ganz kleinen Kindern mit Wiehern, Grunzen und Bellen gab es jetzt im Stadtpark Gersthofen. Ein ganzes Wochenende standen sie im Mittelpunkt eines kleinen Theaterfests der Stadthalle. Die Stadt Gersthofen hatte sich mit dem Projekt vor allem an Kinder gewandt, die unter den Einschränkungen der Pandemie in den vergangenen Monaten besonders gelitten haben. Das Programm kam gut an und sorgte für ordentlich Andrang: Fast alle Vorführungen des Open-Air-Wiesentheaters waren ausverkauft. Und: Alle Stücke fanden statt, was bei dem wechselhaften Wetter in diesem Sommer keine Selbstverständlichkeit ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

