Windböe reist Anhängergespann in Gersthofen mit

Nicht dem Sturm gewachsen war ein Anhängergespann am Dienstagnachmittag in Gersthofen. Ein Mercedes landet nach einer Böe im Graben.

Opfer des Frühjahrssturms: Ein Mercedesfahrer war mit seinem Anhängergespann am Dienstagnachmittag auf der Donauwörther Straße in Gersthofen unterwegs. Nach Auskunft von Gersthofens Kreisbrandmeister Wolfgang Baumeister geriet das Anhängergespann in der Nähe des Feuerwehrhauses aufgrund einer Windböe außer Kontrolle. Der Mercedes überschlug sich schließlich und blieb auf den Dach im Graben neben der Straße liegen.

Windböe reist Anhängergespann mit: Totalschaden am Auto

Das Dach, die Türen und das Heck wurden eingedrückt. Baumeister zufolge entstand am Auto ein Totalschaden. "Je nach Alter des Wagens kann der schon schnell bei 50.000 bis 60.000 Euro liegen." Auch der Anhänger wurde beschädigt.

Der Fahrer wurde bei dem Überschlag offenbar nicht verletzt. Wegen der Windböen gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs mit einem Autokran schwierig. Vor Ort waren neun Feuerwehrleute im Einsatz. (lig)