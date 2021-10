Wo Gersthofen Carsharing-Parkplätze zur Verfügung stellt

Die Stadt Gersthofen stellt Carsharing auf eigenen Grundstücken zur Verfügung. Allerdings nutzen das einige Autofahrer für andere Zwecke aus.

Mehr Nachhaltigkeit will die Stadt Gersthofen in Zukunft erreichen. Die entsprechenden Konzepte richten sich auch an den Autoverkehr. Maximale Mobilität - und das nicht immer klassisch im eigenen Auto. Das ist der Gersthofer Stadtverwaltung ein wichtiges Anliegen. Nach dem ersten kommunal subventionierten ÖPNV-Abo überhaupt - welches inzwischen statt vor der Subventionierung 600 Abonnenten nun 1200 Nutzer verzeichnet - und einem der ersten „grünen“ Bahnhöfe Deutschlands, ist Gersthofen nach Angaben der Stadtverwaltung seit Juli die erste Kommune in Schwaben, die Carsharing auf öffentlich gewidmeten Flächen nach einem Vergabeverfahren zur Verfügung stellt. So wurde das bereits bestehende Angebot am Floriansplatz durch neue Fahrzeuge in der Kapellenstraße bei St. Emmeram erweitert.

Gersthofer Carsharing-Plätze freihalten

Um die Nutzung von Carsharing reibungslos zu ermöglich, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, auf das Freihalten der ausgewiesenen Parkplätze zu achten. "In den vergangenen Wochen wurden die Plätze immer wieder von fremden Fahrzeugen genutzt, was zur Verärgerung von Nutzern des erweiterten Angebots und auch der Anwohner führte", betont Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Denn die Carsharing-Fahrzeuge der Stadtwerke Augsburg mussten dann zwischenzeitlich auf anderen freien Parkflächen abgestellt werden und blockierten damit anderen in Gersthofen ohnehin knappen Parkraum.

Die Stadt Gersthofen bittet darum, die Nutzung des Carsharing-Angebots durch die Beachtung der Beschilderung reibungslos zu ermöglichen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden von der kommunalen Verkehrsüberwachung verwarnt.

