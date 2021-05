Gersthofen

Wohnen im Grünen: Die Stadt Gersthofen vergibt 20 neue Bauplätze

Wer in Gersthofen ein Eigenheim errichten will, braucht bei der Bauplatzsuche Geduld, Glück und Geld.

Plus Der Bereich "Am Mühlängerle" gilt für Häuslebauer als hochattraktiv. Doch wer kommt zum Zug? Das will die Stadt Gersthofen bald entscheiden.

Von Christoph Frey

Wer gelegentlich am Westufer des Lechkanals entlang spaziert, der kennt das "Mühlängerle" als ein idyllisches Stück Gersthofen. Dort will die Stadt 20 Bauplätze verkaufen und der Andrang ist schon jetzt enorm. Doch wer bekommt einen Bauplatz? Das ist noch nicht klar. Ein erster Vorschlag liegt jetzt aber auf den Tisch und bis zum Sommer soll die Entscheidung fallen.

