Wohnmobil auf Parkplatz in Gersthofen verwüstet

Ein Unbekannter dringt in ein Wohnmobil in Gersthofen ein und verwüstet die Einrichtung. Dann klaut er auch noch die Kennzeichen des Fahrzeugs.

Verwüstet sei die Inneneinrichtung eines in Gersthofen geparkten Wohnmobils, teilt die Polizei mit. Demnach stand das Fahrzeug eines 57-Jährigen am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Freibads in Gersthofen. In dieser Zeit gelangte der Unbekannte in das Fahrzeug und beschädigte die Inneneinrichtung.

Außerdem soll er auch noch die Kennzeichen des Fahrzeugs mitgenommen haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. (kinp)