Wolfgang Krebs tritt in der Gersthofer Stadthalle auf

Vorhang auf in der Stadthalle Gersthofen: Der Kabarettist Wolfgang Krebs eröffnet das wegen der Pandemie immer wieder verschobene Kulturprogramm.

Die Kultur erwacht wieder zum Leben: Am Samstag findet in der Stadthalle Gersthofen die erste Kulturveranstaltung im Jahr 2021 statt. Das Programm war seit dem 12. März 2020 zum großen Teil ausgefallen. Lediglich zwischen dem 20. September und dem 20. Oktober gab es eine kurze Phase, in der das Team um Kulturamtsleiter Uwe Wagner die Halle für Kultur öffnen konnte. Kabarett hatte schon immer einen großen Stellenwert im Gersthofer Veranstaltungsprogramm. Das zeigt auch die Auftaktveranstaltung - und nicht nur diese.

"Vergelt's Gott" heißt das aktuelle Programm des bayerischen Kabarettisten Wolfgang Krebs, mit dem er am Samstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr, nach acht Monaten Zwangspause, als erster Künstler die Bühne der größten Stadthalle zwischen Kempten und München bespielt. Sicher gibt's an diesem Abend ein Wiedersehen mit einigen aktuellen und früheren Ministerpräsidenten, wenn Krebs blitzschnell die Charaktere wechselt.

Test sind für den Besuch der Stadthalle Gersthofen nicht erforderlich

Abgesehen von der reduzierten Besucherzahl können die Besuche in der Stadthalle eine Atmosphäre fast wie in der Zeit vor Corona erleben: "Die Corona-Regeln sind denkbar einfach", so Stadthallenchef Wagner. "Besucherinnen und Besucher brauchen keinen Test machen und können ihre Impfbescheinigungen zu Hause lassen. Allerdings muss beim kompletten Besuch und auch während der Veranstaltung eine FFP2-Maske getragen werden."

Diese Regeln gelten vorerst auch für die beiden anderen Kabarettveranstaltungen, die im Juli in der Stadthalle Gersthofen stattfinden. Am Freitag, 2. Juli, kommt um 19.30 Uhr das beliebte Comedy-Duo Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid mit dem neuen Programm "Die Leonhardsberger & Schmid Show", und am Sonntag, 13. Juli, wird der verschobene Auftritt "Der Geisterfahrer & Herr und Frau Braun" um 16 und 20 Uhr nachgeholt. Hier ist eine Anmeldung beim Veranstalter Konzertbüro Augsburg, Telefonnummer 0821/4501250, erforderlich. (lig)

