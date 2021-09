Gersthofen

Zum Tod von Peter Fischer: Er war ein Stück Gersthofer Kulturgut

Plus Peter "Fips" Fischer, zuletzt stellvertretender Leiter der Musikschule, ist gestorben. Er war Musiker mit Leib und Seele und viel Herz.

Von Oliver Reiser

"Durch Corona gab es in den letzten Monaten sowieso schon wenig Kultur. Jetzt ist auch noch ein Stück Gersthofer Kulturgut verstorben." Nicht nur Robert Kraus, der Leiter der Sing- und Musikschule Gersthofen, ist geschockt und traurig über den Tod von Peter "Fips" Fischer. "Es stirbt mit ihm Gersthofer Kulturgut", sagt Kraus über seinen Stellvertreter. Ohne ihn war zum Beispiel die Kulturina undenkbar. "Er hatte noch soviel vor jetzt, nachdem er in Rente gegangen war", sinniert Kraus. Zuletzt musste sich Fischer einer schweren Operation an der Wirbelsäule unterziehen, von der er sich nicht mehr erholte.

