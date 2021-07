Gersthofen

vor 17 Min.

Zwei Lastwagen stoßen in Gersthofen zusammen

Mit einem Lastwagen ist ein anderer Lkw-Fahrer am Mittwoch in Gersthofen zusammengestoßen.

Eine 46-jährige Lkw-Fahrerin will rückwärts in die Flotowstraße einfahren. Dies bemerkt ein 65-Jähriger zu spät und schrammt am Fahrzeug entlang.

Mit einem Lastwagen ist ein anderer Lkw-Fahrer am Mittwoch in Gersthofen zusammengestoßen. Der Sachschaden ist nicht unerheblich. Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 10.45 Uhr, als eine 46-jährige Lkw-Fahrerin rückwärts von einem Grundstück in die Flotowstraße einfahren wollte. Der von links kommende 65-jährige Lkw-Fahrer übersah das Fahrzeug der Frau und schrammte mit der rechten Seite an ihrem Fahrzeug entlang. Der Gesamtschaden beträgt rund 8000 Euro. (thia)

Themen folgen