Gersthofen bekommt Testzentrum im City-Center

Plus Schnelltests können die Gersthofer bisher nur im Testzentrum in Hirblingen machen. Ab Dienstag gibt es dann eine weitere Möglichkeit mitten in der Stadt.

Wer derzeit im Einzelhandel einkaufen möchte, muss einen gültigen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Diese erhalten die Gersthofer bisher nur im Testzentrum in Hirblingen ausgestellt. Doch ab Dienstag, 27. April, gibt es eine weitere Möglichkeit: Denn dann öffnet ein zweites Testzentrum im Gersthofer City-Center mitten in der Stadt. Dabei arbeitet die Stadt mit dem Roten Kreuz ( BRK) zusammen.

Bereits seit drei Wochen beschäftigt sich das eigens in Pandemiezeiten gegründete Corona-Team innerhalb der Stadtverwaltung intensiv mit dem Thema, zusätzliche Testmöglichkeiten im Stadtzentrum zu schaffen. Doch weil die Testzentren zunächst durch übergeordnete Behörden wie das Landratsamt zentral gesteuert wurden, zeigten sich für Lösungen in Eigeninitiative schnell bürokratische Hürden. Doch schließlich fand das Corona-Team einen Partner, der vom Landkreis die Ermächtigung zum Betreiben eines Testzentrums erhielt: Das BRK und die Stadt Gersthofen schlossen eine Kooperation. Bereits am Dienstag, 27. April, kann nun ein Schnelltestzentrum im Stadtgebiet in Betrieb gehen.

Leerstehende Verkaufsfläche im Gersthofer City-Center wird genutzt

Im 1. Stock des City-Center wurde eine leerstehende Verkaufsfläche für diese Nutzung vorbereitet. Hier können die Bürgerinnen und Bürger künftig an drei Tagen kostenfreie Schnelltests machen. PCR-Tests werden nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings weiterhin ausschließlich in Hirblingen durchgeführt. Ohne Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger am Dienstag und Donnerstag von 17 - 19 Uhr sowie am Samstag von 9 - 11 Uhr das Testzentrum besuchen und dort, bei entsprechendem Ergebnis, eine Bestätigung über einen negativen Schnelltest erhalten. Diese behält für 24 Stunden Gültigkeit und ermöglich damit zum Beispiel, je nach Inzidenz im Landkreis, den Besuch des Einzelhandels im Bereich Click & Meet.

Gersthofen musste bürokratische Hürden überwinden

Bürgermeister Michael Wörle freut sich sehr über das zusätzliche Angebot. Die Stadt habe intern schon lange versucht, weitere Testmöglichkeiten zu bekommen. "Von einem mobilen Testbus über Apotheken bis hin zu Ärzten gab es viele Ideen, aber immer wieder Probleme, die es zu lösen galt." Denn die Voraussetzung war, das Angebot muss kostenfrei sein. "Mit dem BRK haben wir nun einen Partner an der Seite, der das medizinische Know-how und die notwendige Manpower für ein zusätzliches Testzentrum mitbringt", so Wörle. "Wir hoffen, dass wir auch unseren lokalen Einzelhandel mit Tests in nächster Nähe unterstützen können und negativ getestete Personen die folgenden Stunden oder den nächsten Tag für Besorgungen vor Ort nutzen." Neben dem BRK setzte sich auch das Centermanagement des City-Center sehr für schnelle und pragmatische Lösungen ein.

Bei weiteren Fragen zum Testzentrum stehen die Mitarbeiter der Corona-Hotline der Stadt Gersthofen ab Montag, 26. April, unter 0821/2491-555 zu den üblichen Rathausöffnungszeiten zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie auch: