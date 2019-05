18:00 Uhr

Gersthofen feiert seine Geschichte

Mit einer Festwoche erinnert Gersthofen an die Stadterhebung vor 50 Jahren. Neben Erinnerungen aus alter Zeit werden jede Menge Musik und Partyspaß geboten.

Von Gerald Lindner

Ein neuer Gas-Freiballon, ein neuer Segelflieger: Hoch hinaus geht die Stadt Gersthofen in ihrem Jubiläumsjahr. Vor 50 Jahren war die Stadterhebung des damaligen Straßendorfs nördlich von Augsburg. Ab Mittwoch 29. Mai, beginnt nun die heiße Phase der Feierlichkeiten. Bis zum Pfingstmontag, 10. Juni, geht es in Gersthofen „Schlag auf Schlag“ – vor allem im Binswanger-Festzelt am Festplatz, das für die Feierlichkeiten einen Sonderstopp in Gersthofen einlegt. Während der Festtage ist der Zeltbetrieb immer bis 23 Uhr – mit einer Ausnahme. Nun geht es gleichsam Schlag auf Schlag mit verschiedenen Veranstaltungen:

Mittwoch, 29. Mai, Um 18.30 Uhr ist die große Taufe des neuen Gasballons und Segelfliegers am Ballonstartplatz (Alfred-Eckert-Weg). Wie berichtet, hat die Stadt den Gasballon für 80000 Euro in Auftrag gegeben. Er gesellt sich nun zum bereits vorhandenen Heißluftballon mit dem Logo des Ballonmuseums. Die Redner sind Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Michael Wörle sowie Vertreter des Freiballon- und Luftsportvereins. Es gibt zünftige Blasmusik sowie Speisen und Getränke.

Ballonwettbewerb an zwei Tagen

Donnerstag, 30. Mai Gegen 5 Uhr startet bei gutem Wetter am Ballonstartplatz der erste Lauf zum 6. Internationalen Ballonmuseumscup.

Um 10 Uhr beginnt der Vatertags-Weißwurstfrühschoppen Die feierliche Segnung der neuen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen beginnt um 11.30 Uhr auf dem Festplatz. Ab 14 Uhr veranstaltet die Feuerwehr, die heuer ihr 150-jähriges Bestehen feiert, eine Familienolympiade am Festplatz. Ab 18 Uhr ist dann Feierstimmung im Bierzelt mit der Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“ angesagt.

Freitag, 31. Mai. Im Ballonmuseum wird um 19 Uhr die Ausstellung „Verstaubt und vergessen? Von wegen! Schätze aus dem Stadtarchiv Gersthofen“ eröffnet. Bis 23. Juni präsentieren das Ballonmuseum und das Stadtarchiv in Zusammenarbeit mit dem Paul-Klee-Gymnasium Schätze und Kuriositäten, die üblicherweise im Archiv schlummern.

Samstag 1. Juni. Ab 17 Uhr ist Bunter Abend der Vereine im Festzelt mit vielen Auftritten und Vorführungen.

Sonntag, 2. Juni. Um 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung des neuen u Skateparks mit Jugendparty in direkter Nachbarschaft zum Festplatz mit DJ, Drinks, Snacks und Co. Außerdem zeigen Skater und Biker ihre Tricks auf der Anlage, in welche die Stadt 350000 Euro investiert hat.

Freitag 7. Juni. Der offizielle Festakt der Stadt Gersthofen „50 Jahre Stadterhebung“ (nur für geladene Gäste) beginnt u im 17.30 Uhr in der Stadthalle. Festredner sind dabei Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU), Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl, Landrat Martin Sailer, der Bürgermeister der französischen Partnerstadt Nogent-Sur-Oise, Jean-François Dardenne, und Bürgermeister Michael Wörle. Während die Festgäste auf die Geschichte und die Zukunft der Stadt anstoßen, findet ab 19 Uhr für alle Feierfreunde die „Lech-Au“ Disco-Party der Faschingsgesellschaft Lechana statt. Geboten sind im Festzelt eine 40 Meter-Bar und Musik mit DJ Brainkiller und DJ Koislmeyer. Ausnahmsweise ist hier der Zeltbetrieb bis morgens um 1 Uhr.

Samstag, 8. Juni. Um 5 Uhr startet bei gutem Wetter der zweite Lauf des 6. Internationalen Ballonmuseums-Cups. Auch der Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen feiert sein 50. Jubiläum. Beginn des geschlossenen Festakts für geladene Gäste ist um 17.30 Uhr in der TSV-Turnhalle an der Sportalle.

Um 18 Uhr beginnt im Festzelt ein Jubiläumsfest der Blasmusik „Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden“ & „Vlado Kumpan und seine Musikanten“ spielen. Karten gibt’s im Buchladen Gersthofen sowie ab 16 Uhr Restkarten an der Abendkasse.

Festumzug mit 80 Gruppen führt durch Gersthofen

Sonntag, 9. Juni Ein großer Festumzug führt ab 13.30 Uhr durch die Innenstadt mit anschließender Jubiläumsparty im Festzelt mit der Partyband „Freibier“ (ab 17.30 Uhr). Circa 80 Gruppen aus Gersthofen und Feuerwehren beteiligen sich am Umzug, außerdem finden sich entlang der Strecke Augsburger-/Donauwörther Straße zum Festplatz als Gegenzug eine Ehrentribüne auf Höhe der Strasser-Villa sowie mehrere Moderationsplätze.

Montag, 10. Juni. Einen Höhepunkt der Festtage bietet ab 9 Uhr die Schuhplattl-Weltmeisterschaft „Bayerischer Löwe“ (ein Preis gestiftet vom Bayerischen Ministerpräsidenten) im Festzelt mit über 30 teilnehmenden Vereinen und mehr als 400 aktiven Trachtlern. Ab 19 Uhr startet dann die Abschlussparty mit den „Wonderdocs“.

Eigene Gersthofer Jubiläumsbriefmarke

Briefmarke Als besonderes Souvenir zum Stadtjubiläum hat Gersthofen auch eine 70-Cent-Briefmarke herausgebracht. Ab sofort und nur fürs Jubiläumsjahr gibt’s die Stadt Gersthofen-Briefmarke. Im festlichen Look transportiert sie auf den ersten Blick die besten Grüße und Wünsche aus Gersthofen zum Empfänger. Die Jubiläumsbriefmarke ist ab sofort im Zehnerbogen (Marken à 70 Cent) für sieben Euro im Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek erhältlich. Die Auflage ist limitiert. Zugreifen und schnell verschicken lohnt sich, denn die Deutsche Post hat nach Veröffentlichung der Jubiläumsmarke angekündigt, dass sie das Porto für einen Standardbrief ab 1. Juli von 70 auf 80 Cent erhöhen wird.

