Gersthofen feiert sich und seine Feuerwehr

2200 Menschen marschierten in mehr als 80 Gruppen mit beim Umzug durch Gersthofen.

Vor 50 Jahren war die Stadterhebung, seit 150 Jahren gibt’s Hilfe, wenn es brennt. Ein Festumzug nahm Tausende mit auf eine Reise durch Gersthofen.

Von Gerald Lindner

VStrahlendes Wetter für ein strahlendes Jubiläumsfest! Mehr als 80 Gruppen mit insgesamt rund 2200 Mitwirkenden nahmen am Pfingstsonntag am großen Festumzug durch Gersthofen Teil. Er befasst sich mit „Gersthofen im Wandel der Zeit“ und war ein Höhepunkt der Feiern zum 50. Jubiläum der Stadterhebung sowie dem 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen und war heuer wahrhaft international aufgestellt.

So führten jugendliche Gäste aus Nogent-sur-Oise, der französischen Stadt, mit der das 50-jährige Bestehen einer Partnerschaft ebenfalls heuer gefeiert wird, den Zug an. Die erwachsenen Gäste, die zum großen Gersthofer Jubiläum angereist waren, marschierten weiter hinten im Festzug mit und sangen französische Schlager.

28 Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis

Insgesamt 28 Feuerwehren aus Augsburg Stadt und Land bis aus der Schweiz erwiesen der Gersthofer Wehr zum 150. Geburtstag ihre Referenz und brachten alte Feuerwehrspritzen, historische Drehleitern und Löschfahrzeug-Oldtimer, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammten. Selbstverständlich wurden die Gersthofer Feuerwehrleute, die den krönenden Abschluss des Umzugs bildeten, von den Tausenden Zuschauern am Straßenrand besonders laut bejubelt.

Überhaupt waren historische Gefährte die Hingucker im Festzug, angefangen von den Kutschen mit Bürgermeister Michael Wörle und den Ehrengästen. Der Nogent-Verein zeigte Autos von den 50-er Jahren bis heute, darunter zwei historische „Enten“, die Schlepperfreunde Neusäß rückten mit einer ganzen Menge alter Traktoren und landwirtschaftlicher Geräte an, sodass es tuckerte, dass es eine wahre Freude war. Der Oldtimer-Stammtisch brachte ebenfalls heiß geliebte alte Autos mit. Ein Hingucker war der Wagen der Luftsportfreunde Gersthofen: Sie hatten darauf einen echten alten Motorsegler befestigt.

Saltosprünge auf dem Minitrampolin

Der TSV Gersthofen, der CSC Batzenhofen, der Eisstockschützenverein, der TC Rot-Weiß präsentierten während des Marsches durch die Augsburger und Donauwörther Straße eindrucksvoll ihre Sportarten. Sogar Saltosprünge von einem Minitrampolin auf eine dicke Matte und Tennis-Matches waren geboten. Nicht aus dem Takt bringen ließen sich die Damen der Schule Dance Emotion und bereicherten den Umzug durch eine Nonstop-Choreographie. Mit Mähtraktor und Fahrrädern waren die Naturfreunde Gersthofen unterwegs, der Alpenverein mit Rucksack und Ski.

Die Mittelschule plädierte für Zusammenhalt, egal, aus welcher Nation die Menschen stammen. Die Kindergärten hatten neben den Mädchen und Buben auch die Eltern dabei und präsentierten wie die drei Grundschulen oder die Krabbelgruppe Batzenhofen lustige Verkleidungen, zum Beispiel als kleine Ballonfahrer oder Römer.

Die Faschingsgesellschaft Lechana zeigte unter anderem das Prinzenpaar in einem schicken blauen Cabrio. Die Schützengesellschaft mischte sich auch unter die marschierenden Gruppen.

Das Denkmal ihres Namensgebers hatten die Stiftersiedler als Modell mit dabei. Die Orgelfreunde Batzenhofen präsentierten verschiedene Orgelpfeifen. Die Damen und Herren der Chorgemeinschaft Gersthofen, die Ende des Monats ihr 100-jähriges Bestehen feiert, hielten vor der Ehrentribüne für ein Ständchen an.

Marschmusik von der Stadtkapelle Gersthofen

Die Stadtkapelle Gersthofen, die ja heuer ebenfalls 50-jähriges Bestehen feiert und die Schwäbischen Musikanten sorgten für Marschmusik, ebenso wie die Blasharmoniker, das Jugendorchester Gersthofen, die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen und der Musikverein Batzenhofen. Die Akteure der Sing- und Musikschule trugen die Barockkostüme aus dem Ballonmusical, mit dessen Welturaufführung sie beim großen Jubiläumsfestakt in der Stadthalle Gersthofen am Freitag einen Riesenerfolg gefeiert hatten. Laute Partymusik trugen die Partyfreunde mit ihrem Dschungelwagen bei.

Obwohl sie am Pfingstmontag selbst ihren „Bayerischen Löwen“ austrugen, nahmen die Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins stilecht gekleidet in Lederhose, Hut und Gamsbart am Umzug teil. Quasi einen Rausschmeißer kurz vor Ende des Umzugs bildeten die 1st Revolution Pipes+Drums im Schottenrock mit Dudelsäcken und Trompeten.

In die Schar der Gruppen reihten sich zudem die BRK-Bereitschaft Gersthofen, die Katholischen Frauenbünde Gersthofen und Batzenhofen sowie die Kolpingsfamilie und die AWO Gersthofen sowie die Theaterfreunde Hirblingen ein. Die Marianische Männerkongregation Hirblingen marschierte mit, die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft ließen Weihrauchduft aufsteigen. Blumen, Rechen und Gartenutensilien hatte der Gartenbauverein Hirblingen mit im Gepäck. Komplett machten die Kameradschaftsvereine und Reservisten den Reigen der Gersthofer Gruppen.

Oliver Zimmermann, Geschäftsführer der OZ Service GmbH hatte entlang der Umzugsstrecke 20 Securityleute im Einsatz, um für einen sicheren Ablauf zu sorgen, hinzu kamen noch Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Polizei. Nach Auskunft der Polizei feierten die Gersthofer absolut friedlich.

