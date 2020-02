Gersthofen im Ausnahmezustand: Toilettennutzung wird eingeschränkt

Plus Jetzt erreichen die Spülungen des Leitungsnetzes auch das Stadtzentrum. Kunden im City-Center müssen mit Mobiltoiletten auf dem Rathausplatz vorliebnehmen.

Mobiltoiletten für die Kunden auf dem Rathausplatz, Getränke nur noch aus Flaschen, mit Wasser gefüllte Eimer neben den Toiletten: Im Zuge der Spülung des Leitungsnetzes müssen sich Cafés, Restaurants und Geschäfte etwas einfallen lassen. Denn an den Tagen, in welchen das Wasserleitungsnetz gespült wird, dürfen in der Zeit von jeweils etwa 8 bis 17 Uhr die Wasserhähne nicht geöffnet, aber auch die Toilettenspülung nicht benützt werden. Und die Betroffenen reagieren unterschiedlich.

Seit zwei Wochen wird das Leitungsnetz gespült. Wie berichtet, wurde im August eine Verkeimung im Gersthofer Trinkwasser festgestellt und zunächst ein Abkochgebot erlassen. Seit Ende Oktober wird das Wasser zudem gechlort, um jedwede Keime abzutöten. Denn die genaue Ursache der Verkeimung konnte bis heute noch nicht festgestellt werden.

Gersthofer Leitungen werden Abschnittsweise gespült

Darum wird jetzt das 130 Kilometer umfassende Leitungsnetz zusätzlich straßenabschnittsweise gespült, um Stoffe zu beseitigen, die sich aufgrund der Chlorung gelöst haben. Welche Straßenabschnitte an welchem Tag betroffen sind, teilt die Stadt über leuchtend rote Postsendungen im Briefkasten jeweils mehrere Tage vorher mit.

Nachdem bisher die nördlichen Bereiche Gersthofens betroffen waren, ist jetzt ab dem Montag, 10. Februar, das Stadtzentrum dran. Das Management des City-Centers an der Bahnhofstraße verweist auf die geschlossenen Toiletten. Stattdessen werden an diesem Tag für die Notdurft der Kunden Mobiltoiletten zur Verfügung gestellt, und zwar am westlichen Eingang beim Reisezentrum sowie auf dem Rathausplatz vor dem Café Ihle. Außerdem weist das Center-Management darauf hin, dass an dem Tag nicht alle Geschäfte öffnen werden.

Das Café Ihle allerdings bietet seine Waren an. Um auch frischen Café anbieten zu können, wurde eigens ein Wasservorrat angeschafft. Anders verhält es sich im Ristorante La Commedia. „Wir haben geöffnet, aber es gibt keinen Kaffee, sondern wir schenken nur abgefüllte Getränke aus“, heißt es dort.

Gersthofer Rathaus und Polizei leisten gegenseitige Unterstützung

Am Montag sind auch die Rathausmitarbeiter betroffen – eine Lösung ist gefunden: „Wir können an diesem Tag die Toiletten in der Polizeiinspektion benutzen“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Dafür erhalten die Mitarbeiter der Inspektion dann am Dienstag, wenn dort in der Schulstraße gespült wird, ihrerseits im Rathaus eine behördenübergreifende Not(durft)hilfe.

Am Dienstag ist auch die Gersthofer Pestalozzischule von den Wasserschutzmaßnahmen betroffen. Doch die Schüler dürften darüber eher erfreut oder begeistert sein: Denn für diesen Tag wurde vorsorglich schulfrei ausgerufen.

Noch keine Nachricht bekommen, wann es sein Ristorante Villa Toscana betrifft, hat Wirt Afrim Thaqi (Toni). „Aber wenn es so weit ist, dann werden wird halt am Mittag geschlossen bleiben“, erklärt er. Das sei einfacher als alle anderen Möglichkeiten. „Im Hotel haben wir zwei Badewannen, die können wir vorher volllaufen lassen, um beispielsweise genügend Wasser zum Waschen zu haben.“ Am liebsten wäre es ihm aber, räumt Thaqi ein, wenn der Abschnitt der Donauwörther Straße, an welchem sein Restaurant liegt, an einem Freitag mit der Spülung dran wäre. „Denn am Freitagmittag ist bei uns erfahrungsgemäß eher wenig los.“

Glückspilz hat Ruhetag

Obwohl sein Gasthaus ebenfalls an der Bahnhofstraße liegt, ist Strasser-Wirt Antonio Balzano nicht betroffen. „Wir haben am Montag Ruhetag – ich bin also diesmal wirklich ein Glückspilz.“

Die Spülung der Gersthofer Wasserleitungen wird sich veroaussichtlich noch über mehrere Wochen erstrecken. Über ein neues Verfahren wird während der Spülungen das Wasser auch nach Keimen untersucht, um die Ursache der Verunreinigungen vielleicht doch noch zu finden. Ziel ist, dass nach Abschluss dieser Aktion wieder auf eine Chlorung des Wassers verzichtet werden kann. Darüber entscheidet am Ende das Gesundheitsamt.

Folgende Gersthofer Straßen sind ab Montag, 10. Februar, betroffen: