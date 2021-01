12:30 Uhr

Gersthofen setzt CO2-Ampeln in Schulen und Kitas ein

Plus Wenn Kinder im Kindergarten spielen oder in der Schule pauken, wird die Luft oft dick. Das ist in Zeiten der Pandemie nicht erwünscht. Nun hat Gersthofen reagiert.

"Gute Luft“ ist aktuell wichtiger denn je, gerade in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen ist das Einhalten der Mindestabstände oftmals unmöglich – regelmäßiges Lüften daher unumgänglich. Um den aktuellen CO 2 -Gehalt in der Luft stetig im Blick zu behalten und so rechtzeitig reagieren zu können, auch über die normale Lüft-Etikette hinaus, stattete die Stadt Gersthofen nun alle Einrichtungen städtischer und auch freier Träger sowie alle Schulen im Stadtgebiet mit ausreichend CO 2 -Ampeln aus.

241 CO2-Geräte wurden in Gersthofen verteilt

Insgesamt 241 Geräte wurden verteilt, der Antrag zu dieser Maßnahme stammte von der Freien-Wähler-Fraktion im Stadtrat. Bürgermeister Michael Wörle freut sich über die schnelle Lieferung der CO 2 -Ampeln. "Ende Oktober erreichte uns der Antrag der Politik, bereits acht Wochen später konnten wir die Ampeln in den Liegenschaften verteilen. Rund 70.000 Euro investierte die Stadt Gersthofen. Da der Markt in Bezug auf CO 2 -Ampeln nahezu komplett leergefegt war, fertigte ein Hersteller extra für unsere Bedürfnisse eine Charge der begehrten Ampeln an." So könne das Personal vor Ort künftig noch besser auf die Situation in den einzelnen Räumen reagieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.

Die Ampeln zeigen mit einem einfachen Ampelfarbsystem und dem jeweils gemessenen Wert auf einen Blick die aktuelle CO 2 -Belastung an und sind damit für jedermann leicht zu bedienen und ab sofort, aktuell im Rahmen der Notbetreuung und später im normalen Regelbetrieb, im Einsatz. (AL)

