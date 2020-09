12:44 Uhr

Gersthofen und Langweid: Feuerwehr läuft in voller Montur durch die Stadt

In Gersthofen und Langweid läuft die Feuerwehr für einen guten Zweck durch den Ort. Was die Retter damit bezwecken wollen.

Von Oliver Reiser

Ja haben die denn keine Einsatzfahrzeuge mehr? Das könnten sich am vergangenen Samstag zahlreiche Passanten in Gersthofen und Langweid gedacht haben, als Feuerwehrleute in voller Montur durch die Straßen gelaufen sind. Sie waren im Dienst einer guten Sache unterwegs. „Paulinchen“, die Initiative für brandverletzte Kinder, hatte zu einer Spendenaktion aufgerufen. Unter dem Motto „Gib mir fünf!“ sollten mindestens fünf Feuerwehren mit jeweils einem Fünferteam fünf Kilometer von Feuerwehrhaus zu Feuerwehrhaus absolvieren und jeder der Teilnehmer mindestens fünf Euro spendieren.

Fünf Feuerwehren, Fünfer-Team, Fünf Euro Spende: Feuerwehr sammelt Spenden unter dem Motto "Gib mit Fünf!"

„Diese gemeinnützige Organisation wird seit Jahren immer wieder von uns unterstützt“, so Wolfgang Baumeister, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen. Weil es für ihn eine Ehrensache ist, dabei mitzumachen, hat er die fünf Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Gersthofen und die anderen fünf Feuerwehren aus seinem Bereich als Kreisbrandmeister aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen und ihn auf der Fünf-Kilometer-Strecke zu begleiten. „Fast alle haben mitgemacht, zumindest aber gespendet. Auch wenn in diesem Jahr wegen Corona das gemeinsame Laufen nicht möglich ist, tut es doch gut zu wissen, dass sich Freunde zeitgleich einbringen“, berichtet Baumeister, dass aufgrund der Fünferteams die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Am Ende der Aktion kehren die Feuerwehren gemeinsam im Peterhof ein

Gelaufen wurde in Schutzkleidung. Der eine oder andere war sogar mit dem Atemschutzgerät unterwegs. Insgesamt waren rund zehn Teams mit rund 60 Leuten zwischen den verschiedenen Feuerwehrhäusern unterwegs. Die Gersthofer drehten ihre Runde durch die Innenstadt und konnten dabei im Biergarten des Strasser eine Verschnaufpause einlegen oder mit den Alltagsmenschen posieren. Unter den vielen Frauen, die sich der anspruchsvollen Aufgabe stellten, befand sich auch Yasemin Buchler, die Feuerwehrsachbearbeiterin im Gersthofer Rathaus. „Es war anstrengend, hat aber auch großen Spaß gemacht“, war aus den Reihen der Aktiven zu hören.

Am Ende der Aktion „Gibt mir fünf!“ stand schließlich der Tagesordnungspunkt „Fünf Minuten genießen und ausschnaufen“ auf dem Programm. Das taten die beteiligten Wehren aus Gersthofen, Edenbergen, Rettenbergen, Stettenhofen, Gablingen, Lützelburg und Langweid gemeinsam am Peterhof. Dort konnte nicht nur Abstand gehalten werden, sondern auch der Spendenbetrag in Höhe von 600 Euro virtuell an „Paulinchen“ übertragen werden.

