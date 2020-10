vor 20 Min.

Gersthofen verschiebt Kinderkulturtage

Die Kinderkulturtage im Gersthofer Ballonmuseum fallen in diesem Jahr aus und werden auf das nächste Jahr verschoben.

Von Gerald Lindner

Die Kinderkulturtage haben in Gersthofen schon Tradition. Alle zwei Jahre veranstaltet sie das Ballonmuseum in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Gersthofen. In diesem Jahr aber ist alles anders.

Nur wenige Besucher dürfen ins Gersthofer Ballonmuseum

Durch die Corona-Pandemie unterliegt der Betrieb des Museums strengen Hygienevorschriften, und es dürfen Veranstaltungen nur mit wenigen Besuchern stattfinden. "Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die diesjährigen Kinderkulturtage um genau ein Jahr zu verschieben", erklärt Ballonmuseumsleiter Thomas Wiercinski. Die Veranstaltungen für den Gersthofer Nachwuchs sind nun für die Zeit vom 14. bis 21. Oktober 2021 geplant. "Dann wird im Ballonmuseum wieder ein attraktives, buntes Programm für Kinder jeglichen Alters und die ganze Familie geboten", so Wiercinski weiter.

Zu den Gersthofer Kinderkulturtagen kamen 2028 insgesamt 800 Kinder

Bei den letzten Kinderkulturtagen im Oktober 2018 ließen sich insgesamt 800 Kinder in zehn Veranstaltungen anlocken. Beeindruckt waren unter anderem die Schüler der Pestalozzischule von dem Film "Achmads Haare", der im Dokumentarfilmworkshop gezeigt wurde. Die beiden angebotenen Workshops waren beide voll. Dabei kooperierte das Ballonmuseum wie schon bei vorangegangenen Kulturtagen wieder mit dem Dokumentarfilmfestival München.

Bild: Andreas Lode

Wegen der Corona-Pandemie und der zeitweiligen Schließung des Ballonmuseums hat das pädagogische Team des Museums kleine Videos gemacht und online gestellt, in denen "Graf Schaf" den Kindern einiges zur Ballonfahrt erklärt. Sie sind über die Website des Ballonmuseums abzurufen.

Weitere Informationen zu den Programmen des Ballonmuseums gibt's unter www.ballonmuseum-gersthofen.de.

