Gersthofen verzichtet auf teure Luftreinigungsgeräte für Schulen

Plus Die Schulen und Kitas in Gersthofen bekommen keine Luftreinigungsgeräte, welche die Raumluft filtern und damit die Ausbreitung des Coronavirus verringern sollen. Das hat seine Gründe.

Von Gerald Lindner

CO 2 -Ampeln zeigen an, wann gelüftet werden muss. Die Freien Wähler hatten beantragt, zu prüfen, ob die Anschaffung und Installation von mobilen Raumluftreinigern (Luftsterilisatoren) sinnvoll und finanzierbar wären. Diese Geräte töten Bakterien und Viren ab. Solche mobilen Luftreinigungsanlagen werden nach Angaben der Bauverwaltung mit 50 Prozent oder maximal 1750 Euro je Raum gefördert. Ende Januar hat die Stadt den Förderantrag für 140 Geräte bei der Regierung von Schwaben gestellt.

Gefördert werden Räume, in denen nur Oberlichter oder sehr kleine Fensterflächen geöffnet werden können sowie innen liegende Fachräume. Weiter gibt's Zuwendungen für Räume mit raumlufttechnischen Anlagen mit Umluftbetrieb sowie solche Anlagen ohne ausreichende Filter, in denen die Fenster nicht gefiltert werden können.

Ein Filter kostet mindestens 2900 Euro

Die starke Filterwirkung, welche die Geräte besitzen müssen, um gefördert zu werden, erreichen laut Verwaltung nur Apparate der "HEPA-Klasse 14". Das sind Hochleistungs-Partikelfilter, die beispielsweise Bakterien und Viren, Pollen, Milbeneier und -ausscheidungen, Stäube, Aerosole und Rauchpartikel aus der Luft holen.

Keine mobilen Luftreiniger für Schulen will die Stadt Gersthofen anschaffen. Bild: Camfil GmbH/obs (Symbolfoto)

Eine Recherche der Verwaltung ergab, dass die Beschaffungskosten der entsprechenden Filter bei mindestens 2900 Euro liegen. Je nach Mietdauer fallen so Kosten zwischen 100.000 und 245.000 Euro an. Wenn die 140 Geräte gekauft werden, kostet das knapp 400.000 Euro bei einem Eigenanteil von rund 160.500 Euro. "Das ist für die kurze Zeit bis zum Frühjahr zu teuer", sagte Bürgermeister Michael Wörle. "Wir gehen davon aus, dass wir die Luftreiniger im Sommer, wo gelüftet werden kann, sowie im neuen Schuljahr nicht mehr brauchen." Einstimmig schlossen sich die Bauausschussmitglieder dem an.

In Gersthofer Kitas wird dank CO 2 -Ampeln viel gelüftet

Sandra Meitinger (CSU) berichtete auch von Rückmeldungen aus den Kindergärten zu den CO 2 -Ampeln: "Seit diese im Einsatz sind, kommen die Erzieherinnen mit dem Lüften nicht mehr nach." Sie forderte eine Aufstellung, ob alle Gersthofer Kindergärten Lüftungsanlagen haben, und ob es Fördermittel gibt. "Wir sehen allerdings den Bedarf nur in Zimmern, in denen sich viele Menschen aufhalten, zum Beispiel Klassen- oder Lehrerzimmer", so Sandra Meitinger weiter. Laut Verwaltung werden für die Kitas 19 Luftreinigungsgeräte angeschafft. Michael Wörle betonte allerdings: „Diese Apparate reinigen nur Teilchen, Viren und Bakterien aus der Luft – wenn die Luft verbraucht ist und zu viel CO 2 hat, dann helfen sie nicht.“

In Biberbach sind bereits Spenden gesammelt worden, um die acht Klassenzimmer der Grundschule nicht allein mit CO 2 -Ampeln, sondern mit Geräten zu versorgen, die die Luft auch reinigen. Im Landkreis Aichach-Friedberg sollten für die Schulen 50 solcher Geräte angeschafft werden.

