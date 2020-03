Gersthofen zeigt das freundliche Gesicht der Polizei

Plus Polizeihauptkommissar Peter Mayr ist in Gersthofen regelmäßig zu Fuß auf Streife. Die Kinder lieben ihn und so manche Bürger staunen nicht schlecht.

In Gersthofen gibt es ihn noch, den Schutzmann, der zu Fuß Streife läuft. Und wenn Polizeihauptkommissar Peter Mayr mehrmals im Monat über den Rathausplatz läuft, dann staunen manche Bürger nicht schlecht über ihn. Von oben bis unten wird er gemustert und fragend angeschaut. Allerdings kennen ihn inzwischen auch schon einige und freuen sich, wenn der Polizist ins Geschäft kommt.

Auf seiner Route durch die Augsburger Straße schaut er wie immer in der Bäckerei Kraus vorbei. „Guten Morgen“, begrüßt Mayr den Inhaber und sein Team, hebt dabei seine Dienstmütze zum Gruß und fragt gleich: „Alles in Ordnung?“ Philipp Kraus grüßt zurück. Ihm gefällt es, wenn der Streifenpolizist zugegen ist: „Ich finde es sehr gut, dass es den Fußstreifenpolizisten in Gersthofen gibt, denn Polizeipräsenz ist wichtig. So kann man ihn leicht etwas fragen und ansprechen“, findet Kraus.

Gersthofer Fußstreife hat immer einen Polizeischlüsselanhänger dabei

Im City-Center Gersthofen ist der kleine Luca mit seiner Mama einkaufen und entdeckt Mayr in seiner Polizeimontur. Luca fragt sofort: „Bist du ein Polizeimann und verhaftest jetzt jemanden?“ Mayr weiß, dass Kinder ihn lieben, und nimmt sich gerne Zeit. Außerdem hat er immer einen Polizeischlüsselanhänger dabei. Luca bekommt natürlich einen, und seine Kinderaugen leuchten.

Verhaften könnte der Polizist tatsächlich jemanden, denn er ist komplett ausgestattet mit Handschellen, Pistole, Schlagstock, Trillerpfeife und Dienstausweis. „Meine Hose ist übrigens keine Jogginghose“, scherzt er, weil manche ihn schon für unecht hielten. „Das ist unsere Dienstkleidung, und den farbigen Streifen an der Hosenaußenseite nennt man Biese.“ Zudem sieht man auf seiner dunkelblauen Uniformjacke drei silberne Sterne. Die habe er seit Beginn des Jahres aufgrund seiner langjährigen Dienstzeit und Erfahrung.

Respekt ist für ihn das A und O

Was der Schutzmann nicht gerne sieht, ist, wenn mit dem Fahrrad über den Rathausplatz gefahren wird: „Das ist eine Fußgängerzone und somit das Radfahren nicht erlaubt.“ Unbefugt parkende Autos auf Behindertenparkplätzen gehen auch gar nicht. Da schließt er sich schon mal mit der Parküberwachung der Stadt Gersthofen zusammen. „Ich möchte die Leute nicht ärgern und den Oberlehrer raushängen lassen. Das liegt mir gar nicht“, erzählt der 57-Jährige. Doch ein Berufsethos habe er schon. Mayr möchte für die Menschen da sein und behandelt sie dabei stets respektvoll. Auch wenn sich die Werte heute verschoben haben, so ist für ihn der Respekt das A und O. „Wenn die Menschen Respekt voreinander hätten, gäbe es eigentlich keine Straftaten“, ist er überzeugt.

Mit viel Empathie und Freundlichkeit geht er bei seinem Rundgang auf die Leute zu. Das wirke meistens. Manchmal werde er nicht ernst genommen, weil er vielleicht aufgrund seiner Freundlichkeit und Statur nicht so viel Eindruck mache. Doch dann könne er auch anders: „Blöd braucht mir keiner kommen.“ Dafür hat Mayr außerdem schon zu viel erlebt in seiner langjährigen Berufszeit mit Einsätzen als rechte Hand des Außendienstleiters, in Wackersdorf, im Drogendezernat sowie im Schubwesen. Schon als Kind wollte er zur Polizei. Kein Wunder. Sein Vater Dieter Mayr war Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion in Friedberg. Sein Onkel war ebenfalls bei der Polizei, und sein Sohn ist bei der Justiz. Der zweifache Familienvater aus dem westlichen Landkreis ist mit Leib und Seele Polizist. „Doch in meinem Herzen schlägt das Herz eines echten Schutzmannes“, verrät er. Ausschließlich am Schreibtisch sitzen mag er gar nicht.

Es ist eine Win-win-Situation

Deshalb bat er 2017, als er zur Polizeiinspektion nach Gersthofen kam, darum, dass er Streife laufen dürfe. Er bekam das Okay seines Vorgesetzten, und alle stellten fest, dass es für jeden eine Win-win-Situation ist. „Die Leute sehen, dass die Polizei auch zu Fuß unterwegs ist. Mir tut es gut, wenn ich mich bewege. Der Polizei tut es gut, weil sie Präsenz zeigt und direkter Ansprechpartner ist.“

„Die Fußstreife im klassischen Sinne gibt es heute nicht mehr. Früher nannte man sie Kontaktbereichsbeamte, die den Kontakt zur Bevölkerung hatten, oder auch Koppler“, weiß Mayr. „Mit meiner Einstellung bin ich ein Dinosaurier, und die jungen Kollegen haben für so einen Dienst auch gar keine Zeit.“ Ihm ist der Kontakt zu den Leuten wichtig.

Während er zurück zur Inspektion und somit zur Schreibtischarbeit läuft, spricht ihn eine Frau begeistert an: „Ich finde es gut, dass die Polizei anwesend ist und Präsenz zeigt. Ein Polizist ist ja doch ein Vorbild und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.“