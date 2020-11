vor 20 Min.

Gersthofens Bürgermeister Wörle steht im Livestream Rede und Antwort

Plus Wegen Corona fielen die Bürgerversammlungen für Gersthofen und die westlichen Stadtteile aus. Bürgermeister Michael Wörle gibt dennoch Antworten.

Von Gerald Lindner

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurden die Bürgerversammlungen im klassischen Rahmen, die am 7., 9. und 18. November in Gersthofen und den Ortsteilen geplant waren, abgesagt. Doch nicht komplett ersatzlos, denn die Stadtverwaltung erarbeitete ein Alternativkonzept.

Bürgermeister Michael Wörle sagt dazu: "Auch in Zeiten von Corona möchten die Bürger erfahren, was in ihrer Stadt im vergangenen Jahr passierte." Zudem gebe es an der ein oder anderen Stelle auch Fragen, welche die Stadtverwaltung im Rahmen der Bürgerversammlung beantworten könne. "Doch aktuell ist es nicht möglich, sich persönlich in einem solch großen Rahmen zu treffen, also heißt es in diesem Jahr: Livestream." So werde er die wichtigen Themen aus den Bereichen Bau, Soziales, Kultur, Vereine, Mobilität und vieles mehr im Rahmen dieses Livestreams erläutern.

Bürgerversammlung online: Gersthofer konnten Fragen per Post stellen

Wie berichtet, hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, bis zum Mittwoch, 18. November, ihre Fragen im Vorfeld per E-Mail oder Post zu stellen. "Diese werden dann direkt im Livestream von mir beantwortet." Zuschriften, die später eingehen, können aufgrund der notwendigen Bearbeitungsprozesse nicht mehr im Rahmen des Livestreams beantwortet werden.

Der Livestream findet am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr statt, der entsprechende Link ist auf der Startseite unter gersthofen.de abrufbar.

