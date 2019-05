Gersthofens Maibaum ist eine Nummer zu groß

Plus Anstehende Bauarbeiten am Rathaus in Gersthofen sind der Grund, dass Bürgermeister Michael Wörle jetzt zwei Maibäume hat – einer steht sogar in seinem Büro.

So richtig Glück hatten die Gersthofer mit ihren Maibäumen bislang irgendwie nicht: Einmal musste er vorzeitig wegen Trockenheit gefällt werden, ein anderes Mal gelang es einem Rettenberger, den Maibaum zu stehlen. Heuer musste der Baum verkürzt werden: Schuld sind die anstehenden Bauarbeiten am Rathaus. Bürgermeister Michael Wörle hat jetzt zwei Maibäume.

Wegen umfassender Rathausumbauarbeiten steht ab kommender Woche direkt neben dem Maibaum bis in den Herbst/Winter hinein ein Kran vor dem Gebäude, der mit seinem Arm und den Lasten hinüberkommen muss. Maximale Höhe: 35 Meter. Der ausgesuchte Maibaum war zu groß. Deswegen ließ die Stadt den drei Tonnen schweren Stamm, der aus dem Waldstück Scheitergehau in Rettenbergen stammt, auf 33 Meter kappen. Das Größenproblem war aber schon vorher bekannt, sagt Pressesprecherin Ann-Christin Joder. „Es war klar, dass der Baum zu hoch ist. Er war aber so schön, dass wir beschlossen haben, ihn zu kürzen.“ Weggeschmissen hat die Stadt die Spitze aber nicht. Ehrenamtliche Helfer und Nachtwachen der Naturfreunde brachten sie kurzerhand ins Büro von Bürgermeister Wörle – dort steht er als Miniaturversion so lange, wie auch der richtige Maibaum vor dem Rathaus stehen bleibt. Bürgermeister Wörle freute sich über den neuen Schmuck in seinem Büro, wie er auf Facebook verkündete: Diesen Maibaum wird so schnell niemand stehlen.

Das erste „Hitzeopfer“ im Augsburger Land

Dass es heuer überhaupt einen neuen Maibaum gibt, lag am heißen Sommer im Vorjahr. Im Juni war es so trocken, dass der Maibaum vorzeigt abgebaut wurde. Eigentlich sollte er bis Herbst stehen. Er war quasi das erste „Hitzeopfer“ im Augsburger Land. Bei einer Routinekontrolle waren damals in dem mehr als 30 Meter langen Stamm Trocknungsrisse festgestellt worden, die sich verbreiterten. Bis zu drei Jahre lang darf ein Maibaum stehen bleiben, bis er gefällt werden muss.

Auch zwei Jahre zuvor staunten die Gersthofer nicht schlecht: Bürgermeister Michael Wörle wurde der Baum geklaut. Mit 100 Liter Freibier und 20 Brotzeiten musste er den Baum seiner Stadt wieder auf dem Hof von Stefan Seitz in Rettenbergen auslösen. Anlässlich der 50-Jahr-Feier der Stadt Gersthofen konnten während der Nachtwachen des Maibaums auf dem Rathausplatz ab Samstag Scheiben des alten Maibaums gegen eine Spende von mindestens fünf Euro für die städtische Stiftung Hilfe in Not erworben werden. Wie Pressesprecherin Joder auf Anfrage mitteilte, sind inzwischen 700 Euro zusammengekommen. Inklusive dem Stadtwappen als Branding kann dieses Stück noch lange an das Festjahr erinnern.

Auch in Fischach gibt es keine Spitze mehr

Ähnlich wie in Gersthofen hat auch der Maibaum im Fischacher Ortsteil Willmatshofen keine Spitze mehr – allerdings unfreiwillig. Der Sturm hatte vergangene Woche den Maibaum so beschädigt, dass die Spitze abgebrochen ist. Dabei sei jedoch niemand verletzt worden, versicherte Bürgermeister Peter Ziegelmeier auf Nachfrage. Und auch in Fischach hat der Maibaum einiges abbekommen. „Die Spitze des Maibaums ist vom Sturm verbogen, es besteht aber keine Gefahr“, sagte Ziegelmeier. Jedoch verzichte die Feuerwehr Fischach im Moment aber auf eine Reparatur, da sonst der gesamte Baum abgebaut werden müsse.