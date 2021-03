13.03.2021

Gersthofens Pfarrer Ralf Gössl nimmt Abschied

14 Jahre lang war Ralf Gössl Pfarrer in Gersthofen. Am Sonntag endet seine Amtszeit offiziell. Bürgermeister Michael Wörle würdigt die Arbeit des Priesters.

Das kirchliche Leben ist in Gersthofen stark verwurzelt, mit den Kirchen St. Jakobus und Maria Königin des Friedens stehen den Katholiken in der Stadt zwei Gotteshäuser zur Verfügung. Diese Pfarreiengemeinschaft wurde in den letzten 14 Jahren von einem Gesicht besonders geprägt: Ralf Gössl. Nun hat er offiziell Abschied genommen. Verkündet hatte er seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen schon im November und damals großes Bedauern ausgelöst.

Bürgermeister Michael Wörle verabschiedete den Stadtpfarrer bei einem gemeinsamen Spaziergang am Europaweiher und sagt: "Mit Ralf Gössl verlieren wir einen geschätzten Partner, der die Arbeit unserer Kommune wo immer es ging unterstützte und mit vielen Ideen das Stadtleben bereicherte. Vor allem die Arbeit in der Ökumene mit den Vertretern der evangelischen Kirche lag ihm am Herzen. Wir konnten uns so in Gersthofen über eine starke kirchliche Gemeinschaft freuen. Das Miteinander stand immer im Vordergrund - das hat mich und viele andere sehr beeindruckt."

Das sagt Ralf Gössl zum Abschied

Pfarrer Ralf Gössl selbst wendet sich in einer Mitteilung der Stadt noch einmal an die Gersthofer: "In den vergangenen 14 Jahren habe ich Gersthofen als eine lebendige und vielfältige Stadt kennengelernt. Mir selber war es ein wichtiges Anliegen, für die Menschen als Seelsorger da zu sein und die Frohe Botschaft Jesu im Auf und Ab des Lebens zu verkünden. Von Herzen möchte ich allen danken, die sich in den verschiedenen Bereichen des kirchlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Lebens engagieren. Dabei denke ich besonders an alle, die in den sozialen Diensten für ihre Mitmenschen da sind und oft fern vom Rampenlicht der Öffentlichkeit Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe leben."

Gössls Amtszeit in Gersthofen endet offiziell am Sonntag, 14. März. Als sein Nachfolger wurde schon im November Pfarrer Markus Dörre benannt. (AZ)

