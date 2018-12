vor 23 Min.

Gersthofens Silvesterparty scheitert an den Auflagen

Die Stadt organisiert zwar ein großes Feuerwerk. Eigene Böller und Raketen dürfen aber auf dem Rathausplatz nicht mitgebracht werden.

Von Gerald Lindner

Großes Feuerwerk – aber keine Silvesterparty. Ruhiger als vor zwölf Monaten startet die Stadt Gersthofen ins Neue Jahr. Dennoch sollen die Bürger auf dem Rathausplatz mit Spaß 2019 begrüßen.

Die große Silvesterparty ist, wie berichtet, abgesagt worden. Der Grund: Die von der Aufsichtsbehörde im Landratsamt geforderten Sicherheitsauflagen sind nach Angaben der Stadtverwaltung nicht mehr zu stemmen gewesen.

Geplant war mit Party ins Jubiläumsjahr zu starten

Unter anderem hätten etwa 30 Security-Leute für den Abend geordert werden müssen, erklärte Bürgermeister Michael Wörle die Absage vor vier Wochen. Auch Mitarbeiter aus dem Rathaus hätten an diesem Abend arbeiten müssen. Geplant war, mit Bewirtung und Partystimmung gemeinsam vor dem Rathaus ins Jubiläumsjahr zu 50 Jahre Stadterhebung zu starten. Die Bewirtung sei schon fix geplant gewesen. Doch weil Silvesterfeiern schwer kalkulierbar sind, kamen am Ende Zweifel.

Nicht erlaubt sei etwa, dass die Besucher Feuerwerkskörper mitbringen. Für den Fall, dass sie das doch tun, „hätten wir diese einsammeln, mit Namen versehen und in einen Container einschließen und nach der Feier wieder ausgeben müssen“, so der Bürgermeister. Auch eine Vielzahl an Sanitätern hätte im Hintergrund bereitgehalten werden müssen. Schließlich wisse man nie, wer bei solch einer Feier zu sehr über die Stränge schlage.

Alles ist nun eine Nummer kleiner

Dennoch kann am Montag, 31. Dezember auf dem Rathausplatz gefeiert werden – halt eine Nummer kleiner. „Ab 22 Uhr ist die Schlittschuhfläche geöffnet und es gibt Musik bis 1 Uhr bei kostenlosem Eintritt“, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. „Die Stände haben allerdings nicht geöffnet, es gibt auch kein Catering“, betont sie.

Um 24 Uhr gibt’s allerdings ein großes Feuerwerk, das gut vom Rathausplatz aus zu sehen ist. „Wir bitten die Gersthofer deswegen, selbst keine Feuerwerkskörper mitzubringen, sondern einfach unser Feuerwerk für alle zu genießen.“ Selbstverständlich dürfe auch Sekt zum Anstoßen auf das Neue Jahr zum Rathausplatz mitgebracht werden. „Die Flaschen und Gläser sollten aber wieder mitgenommen werden“, betont Ann-Christin Joder. „Das Abschießen von Feuerwerkskörpern oder Zünden von Böllern auf dem Rathausplatz und in den direkt anliegenden Straßen ist in der Silvesternacht in der Zeit von 22 bis 2 Uhr aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt“, macht Ann-Christin Joder deutlich.

