vor 17 Min.

Gersthofens Stadtbibliothek öffnet wieder ihre Pforten

Das Team bittet um Überweisung der Gebühren. Auch sonst ist manches noch anders als vor der Schließung - nicht nur für das Personal.

Die Gersthofer Stadtbibliothek ist aufgrund der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder für die Ausleihe vor Ort geöffnet. Dort wartet auch eine schöne Reihe attraktiver Neuerwerbungen.

Allerdings hat Bibliotheksleiterin Anna Stella Jörg noch einige Informationen zum Bibliotheksbetrieb. So müssen die Hygienehinweise vor Ort beachtet werden. Vor und im Gebäude ist eine Maske zu tragen sowie Abstand zu halten. Am Rückgabewagen und an der Ausleihtheke helfen Abstandsmarkierungen.

Zurückgegebene Medien gehen eine Woche lang in Quarantäne

Medien können einfach im Eingangsbereich der Bibliothek auf den Rückgabewagen gelegt werden. Die abgegebenen Medien gehen für circa eine Woche in Quarantäne und werden dann aus dem Leserkonto gebucht. Ausleihen, die bis 14. März getätigt wurden, werden am Mittwoch, 1. Juli, fällig. Das Team bittet darum, diese möglichst innerhalb der kommenden Wochen abzugeben, um Anfang Juli einen Rückgabestau zu umgehen.

Der Katalog mit allen Medien, die ausgeliehen werden können, ist zur Vorauswahl jederzeit online durchsuchbar. Der Zugang zum Gebäude ist nur für eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig möglich, Kinder werden mitgezählt. Es sollten nach Möglichkeit auch die Ränder genützt werden. Die Öffnungszeiten lauten bis auf Weiteres Mittwoch und Freitag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Gersthofer Nutzer sollen sich online registrieren

Bibliotheksnutzer sollten sich bevorzugt online registrieren. Reservierungen sind wieder ausschließlich auf bereits ausgeliehene Titel möglich. Die Vorbestellgebühr beträgt nun wieder einen Euro pro Medium. Um eine Schlangenbildung am Kassenautomaten im Eingangsbereich zu vermeiden, sollten ausstehende Gebühren möglichst überwiesen werden.

Noch nicht möglich sind die Nutzung der Notebooks zum Arbeiten, Recherchieren und Spielen sowie des Lesecafés. Auch die Arbeitsplätze und Loungemöbel sowie die Vorlese- und Spielecke stehen noch nicht zur Verfügung. Verzichtet wird noch auf Veranstaltungsangebote sowie Veranstaltungen für Schulklassen und Kindergartengruppen innerhalb der Bibliothek.

