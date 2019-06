Gersthofens Wandel vom ländlichen Dorf zur Stadt

Plus Kurt Reisch gehört zu den Gersthofer Ballonfahrtpionieren. Bei 600 Fahrten hat er die Entwicklung zur florierenden Kommune aus der Vogelperspektive miterlebt.

Das 50. Jubiläum der Stadterhebung feiert Gersthofen mit einem Festjahr. Die Festwoche geht nun bis zum Pfingstmontag in die heiße Phase. Die Entwicklung des damaligen Straßendorfs zu einer florierenden Stadt hat Kurt Reisch in einer außergewöhnlichen Perspektive verfolgen können: Der 84 Jahre alte Ballonfahrtpionier ist ungefähr 600 Mal von Gersthofen aus gestartet.

Bis heute fährt der Lettenbacher immer noch vom Ballonstartplatz aus. „Wenn man einmal von dieser Sportart infiziert ist, dann hört man nicht mehr auf“, sagt der Lettenbacher. Schon 1961 trat er – noch als Student in den Freiballonverein Augsburg ein, der seinen Startplatz traditionsgemäß seit Jahrzehnten in Gersthofen hat – auch wenn sich im Lauf der Zeit der Standort verschoben hat. Denn die Entwicklung der jungen Stadt und der Bevölkerungszuwachs machten auch für dem Gelände der Ballonfahrer nicht halt.

1964 machte er den Ballonfahrerschein

„Kurz vor meinem Vereinseintritt war der Ballonstartplatz vom ursprünglichen Areal bei der damaligen Lechchemie – dem heutigen Industriepark – auf ein leeres Grundstück weiter westlich an der Via Claudia verlegt worden.“ Kurt Reisch arbeitete schon am Bau der Vereinshütte mit. Seinen Ballonfahrerschein machte er im Januar 1964.

Damals war schon eine Kiesgrube in der Nachbarschaft, die bis 1970 bis an den Platz heranrückte. „Schon in den 60-er Jahren sah man von oben, dass es keine Naturlandschaft mehr war“, erinnert Reisch sich. „Es gab landwirtschaftliche Flächen, aber kaum Bäume – da hatte die Flurbereinigung bereits ganze Arbeit geleistet.“ Allerdings seien immer wieder Rebhühner, Feldhasen, Fasane und Kibitze beim Grundstück gesehen wordne. „Diese Zeiten sind leider inzwischen wegen der großflächigen Bebauung vorbei“, bedauert Reisch.

Gersthofen selbst endete am Friedhof

Gersthofen selbst endete am Friedhof, darüber hinaus gab’s bis zur Stiftersiedlung keine Bebauung – ebenso wenig wie die B2-Umgehung und die großen Gewerbegebiete im Westen und Norden Gersthofens. Nördlich der Autobahn war westlich der Ortsdurchfahrt noch viel freie Fläche. Dort sind unter anderem heute das Schulzentrum und zahlreiche Wohnbauten. „Wohnblöcke fand man in Gersthofen früher nicht.“

Noch gar nicht so lange ist es her, dass der Wasserturm – die Keimzelle des Ballonmuseums – allein auf weiter Flur stand. „Daneben war lediglich der Viehmarkt mit einem großen Parkplatz.“ Und westlich des alten Rathauses war alles Wiese, wo heute das neue Rathaus, die Stadthalle und vor allem City-Center und Stadtpark zu finden sind. Große Stücke hält Kurt Reisch auf den früheren Bürgermeister Siegfried Deffner und den Stadtbaurat Hermann Meichelböck: „Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass der Wasserturm, den manche abreißen wollten, noch steht.“ Außerdem hätten sie alles darangesetzt, dass der Freiballonverein noch heute von Gersthofen aus in die Welt startet. Zuletzt taten sie das, als der Ballonstartplatz dem heutigen gleichnamigen Baugebiet und dem B2-Industriepark weichen musste.

Doch auch wenn in 50 Jahren viele Flächen in Gersthofen versiegelt wurden und sich manchmal beim Gang durch die Stadt der Eindruck zu dichter Bebauung ergeben mag: „Aus der Vogelperspektive ist Gersthofen viel grüner als man denken mag. Es ist von Grünstreifen durchzogen und es gibt auch viele große Bäume“, weiß Reisch.