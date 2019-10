19.10.2019

Gersthofens Wasser wird gechlort

Nachdem das Lebensmittel Nummer eins in der Stadt seit Ende August mit Keimen belastet ist, wird es ab Montag in einer Woche chemisch desinfiziert. Was das bedeutet

Von Christoph Frey

Jetzt kommt die Chemie: Am Montag, 28. Oktober, wird damit begonnen, das Trinkwasser in Gersthofen zu chloren. Das haben Stadt und Gesundheitsamt gestern in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt. Auf diesem Wege soll das Wasser wieder Trinkwasserqualität bekommen.

Ende August wurden im Gersthofer Trinkwasser coliforme Keime festgestellt, deren Quelle bis heute unklar ist. Seitdem muss das Wasser vor dem Verzehr abgekocht werden. Zusätzlich werden im Stadtgebiet an 48 Stellen regelmäßig Proben entnommen und von einem unabhängigen Labor geprüft. Es stellte zuletzt am 13. Oktober Keime fest (wir berichteten).

Diese Proben wurden im Bereich des Wasserwerks gezogen. Im eigentlichen Trinkwassernetz habe man dagegen seit Wochen keine Keimbelastung mehr festgestellt, so der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle. Mehr habe er nie gesagt, betonte Wörle und verwahrte sich gegen den Vorwurf, er habe zu Anfang der Woche falsche Angaben gemacht. „Dass wir ein Problem haben, ist unstrittig.“

Mithilfe der vom Gesundheitsamt angeordneten Sicherheitschlorung soll das Wasser desinfiziert werden. Mit ihrem Start ist zum Beginn der übernächsten Woche zu rechnen. Stadt und Gesundheitsamt arbeiten nach eigenen Angaben „mit Hochdruck daran, die technischen Voraussetzungen zu schaffen“. Auch danach wird das Abkochgebot weiter gelten, weil zunächst im gesamten Trinkwassernetz, an dem 12000 Haushalte und zahlreiche Betriebe mit Tausenden Beschäftigten hängen, eine stabile Chlorkonzentration erreicht werden muss.

Das kann mehrere Tage dauern, wie die Erfahrungen aus Dinkelscherben und Diedorf zeigen, wo das Wasser schon seit Monaten mit Chlor versetzt wird. Erfahrungen mit einem Trinkwassernetz von der Größe Gersthofen hat man bisher im Landkreis nicht. Klar ist: Erst wenn im gesamten Versorgungsgebiet der Stadt Gersthofen, zu dem auch der Gablinger Ortsteil Holzhausen zählt, eine über mehrere Tage wirksame Chlorkonzentration vorhanden ist, kann die seit Ende August ununterbrochen bestehende Abkochanordnung aufgehoben werden.

Die Chlorwerte im Wasser gelten nach Expertenangaben als gesundheitlich unbedenklich. Allerdings hat es bislang in betroffenen Orten im Augsburger Land Beschwerden über Geruch und Geschmack sowie vereinzelt Berichte über allergische Reaktionen gegeben.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Desinfektion des Trinkwassers mit Chlor ein vom Umweltbundesamt geprüftes und zugelassenes Verfahren sei. Durch das Chlor bekomme das Gersthofer Wasser „wieder Trinkwasserqualität“. Das bedeutet: Die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen beim Duschen und Kochen können entfallen, sobald das Gesundheitsamt die Abkochanordnung aufgehoben hat.

Wie lange die Chlorung in Gersthofen anhalten wird, ist derzeit schwer abzusehen. Sie könne erst zurückgenommen werden, „wenn die notwendigen Sofortmaßnahmen abgeschlossen sind“, so Gesundheitsamtschefin Monika Kolbe. Gutachten im Auftrag der Stadt haben der Wasserversorgung der reichsten Stadt im Raum Augsburg Mängel bescheinigt. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Liste der Beanstandungen mehr als sieben Seiten lang.

Gersthofen Bürgermeister Michael Wörle unterstrich gestern gegenüber unserer Zeitung, dass die Stadt alles tue, „um da schnell wieder rauszukommen“. Aktuell würden Totleitungen abgeklemmt und die Überprüfung aller Hausanschlüsse vorbereitet. Wörle legt Wert auf die Feststellung, dass in den im Frühjahr eingeholten Gutachten über den Zustand der Wasserversorgung kein Hinweis auf die Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen enthalten gewesen sei. Wörle sagt aber auch: „Wir haben gewusst, dass wir was tun müssen.“ Was das für den Wasserpreis bedeutet, lesen Sie aufSeite 3. "Kommentar

Eine eigens eingerichtete Servicehotline Wasser ist weiterhin 24 Stunden täglich unter der Rufnummer 0821/2491333 erreichbar. Am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, sollen alle Haushalte mit Handzetteln informiert werden. Diesen soll auch eine Liste mit den wichtigsten Fragen und Antworten beiliegen.

Themen folgen